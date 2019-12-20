港股格局：姚浩然指現價可吸納領展

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場憧憬中美可於明年1月初簽定首階段貿易協議，他認為現階段對環球市場而言算是蜜月期，加上美國銀根偏向寬鬆，投資者入市意欲相對高。美國10年期債息連續第二日企在1.9厘樓上，反映資金由債市流入股市，因此美股三大指數近日反覆創新高。內地方面亦偏好，融資融券有接近一萬億元人民幣，且人行亦積極放水。

他又指，港元匯價近日轉強，加上資金積極追入指數基金挾高大市，反映資金重新流入港股。恒指若能守穩27,200點樓上，反覆偏好的機會仍較大，初步阻力在11月高位28,000點，上破該阻力，則有望上試28,300至28,500點水平。

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