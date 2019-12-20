港股格局：姚浩然指現價可吸納領展
2019年12月20日 10:31
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場憧憬中美可於明年1月初簽定首階段貿易協議，他認為現階段對環球市場而言算是蜜月期，加上美國銀根偏向寬鬆，投資者入市意欲相對高。美國10年期債息連續第二日企在1.9厘樓上，反映資金由債市流入股市，因此美股三大指數近日反覆創新高。內地方面亦偏好，融資融券有接近一萬億元人民幣，且人行亦積極放水。
他又指，港元匯價近日轉強，加上資金積極追入指數基金挾高大市，反映資金重新流入港股。恒指若能守穩27,200點樓上，反覆偏好的機會仍較大，初步阻力在11月高位28,000點，上破該阻力，則有望上試28,300至28,500點水平。
富力地產(02777)配售2.73億股新股，籌資最多37.35億元。由於公司負債比率較高，市場對其「抽水」並不意外，對其長遠發展亦有利。公司在廣州進行舊城改造業務，有機會成為未來爆發賣點，且股息率吸引，料可繼續帶動股價向上，中線仍值得看高一線。
領展房產基金(00823)以逾36億元收購位於澳洲悉尼的辦公室物業，姚相信此舉令業務不會過分集中在香港，可分散投資風險，對長遠發展有利，且今次收購中線回報率亦吸引。他補充，領展受社會事件影響相對有限，而股價自7月以來已有明顯調整，股息率變得吸引，不妨作中長線吸納，可於現階段先下第一注。
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