美股再創新高　林家亨料明年下半年才封頂

美股再創新高，道指、納指及標指周四再度破頂。國農證券董事總經理林家亨認為，高處未算高，預期各項指數將會繼續有１０％的升幅，直至明年下半年才封頂。

他表示，美國聯儲局在10月起逆向入市，並重啟買債，其量化寬鬆政策(QE)為美股大幅上升奠下基礎。加上美國聯儲局三次減息，在兩項重要因素加持下，美股造好，不斷破頂。

他預期，美股三大指數會持續破頂至明年年初，最多會再有10%的升幅。由於美國總統大選將於明年11月舉行，外資可能在大選前撤資，故預計美股在明年下半年封頂。

而由於港股跟隨美股走勢，故他預料，港股在明年年初仍會有好的表現，但當美股在下半年有所調整，港股亦會相對回落。他續指，美國聯儲局的決定利好美股表現，但估計約7年後，美國會因此而出現惡性通貨膨脹，實際上代價很大。

道指周四最多升142點，高見28,381點；標指高見3,205點；納指高見8,888點。

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