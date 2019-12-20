港元拆息︰1個月降至2.68厘　結束四連升

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.95厘，呈三連跌；1星期續至2.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.68厘，結束連升四日的局面；3個月期企2.43厘水平。

20/12/2019

隔夜 1.95929厘

1星期 2.12536厘

2星期 2.91107厘

1個月 2.68214厘

2個月 2.44607厘

3個月 2.43161厘

6個月 2.42571厘

12個月 2.43202厘

19/12/2019

隔夜 1.98464厘

1星期 2.29143厘

2星期 3.01679厘

1個月 2.71304厘

2個月 2.43893厘

3個月 2.43232厘

6個月 2.42429厘

12個月 2.43131厘

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