港元拆息︰1個月降至2.68厘 結束四連升
2019年12月20日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.95厘，呈三連跌；1星期續至2.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.68厘，結束連升四日的局面；3個月期企2.43厘水平。
20/12/2019
隔夜 1.95929厘
1星期 2.12536厘
2星期 2.91107厘
1個月 2.68214厘
2個月 2.44607厘
3個月 2.43161厘
6個月 2.42571厘
12個月 2.43202厘
19/12/2019
隔夜 1.98464厘
1星期 2.29143厘
2星期 3.01679厘
1個月 2.71304厘
2個月 2.43893厘
3個月 2.43232厘
6個月 2.42429厘
12個月 2.43131厘
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