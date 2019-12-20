上季全球智能手機利潤跌一成　點解會咁？

市場調研機構Counterpoint發表最新報告指，今年第三季全球智能手機整體市場的總利潤120億美元，按年下跌11%至120億美元。下跌原因包括中端產入比例增加、新品及引力不足及換機周期延長等。

在美國、歐盟和日本等主要市場高端用戶支持下，蘋果公司(Apple Inc.)保持領先地位，其穩佔領行業利潤的66%，手機總收入更佔全球手機市場的32%。

三星第三季手機利潤表現排名第二，佔達17%，主要來自旗下Galaxy A與旗艦Galaxy Note 10系列銷售理想帶動。至於中國智能手機品牌利潤率雖然很低，但已較去年改善。

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