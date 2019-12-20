上季全球智能手機利潤跌一成 點解會咁？
2019年12月20日 11:26
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
市場調研機構Counterpoint發表最新報告指，今年第三季全球智能手機整體市場的總利潤120億美元，按年下跌11%至120億美元。下跌原因包括中端產入比例增加、新品及引力不足及換機周期延長等。
在美國、歐盟和日本等主要市場高端用戶支持下，蘋果公司(Apple Inc.)保持領先地位，其穩佔領行業利潤的66%，手機總收入更佔全球手機市場的32%。
三星第三季手機利潤表現排名第二，佔達17%，主要來自旗下Galaxy A與旗艦Galaxy Note 10系列銷售理想帶動。至於中國智能手機品牌利潤率雖然很低，但已較去年改善。
分析指，隨着未來幾季5G發展，有望令積極推動5G的華為、Oppo、Vivo和小米(01810)等從中獲益。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。