【高盛推介】地產股強勢 領展及新地夠值搏？
2019年12月20日 11:51
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領展收購悉尼一幢商業物業，為首次中港以外的收購。
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周五(20日)反彈，其中地產相關板塊表現較強勢。
領展房產基金周四(19日)收市持平；今早高開約0.6%後升幅擴大，現升抽升逾3%，報81.5元。領展公布將購入位於澳洲悉尼的一幢甲級商業物業，涉資約6.83億澳元(約36.49億港元)，為該公司在香港及中國以外的首次收購。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約300萬元資金流入。
投資者如看好，可考慮以行使價80至90元作為篩選認購證的條件，並可留意當中槓桿最突出的領展購(13515)。
領展購(13515)，行使價88.05元，2020年04月09日到期，實際槓桿13.9倍，行使價80至90元間產品中，槓桿最高。
新地昨逆市升約0.9%，今早低開約0.2%後反彈，現報117.9元，升約0.7%。新地日前公布，旗下天水圍濕地公園項目「Wetland Seasons Park」已取得預售樓花同意書，並指年內推售的機會極大。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約160萬元。
投資者如看好，可考慮以行使價118至132元作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的新地購(29138)。
新地購(29138)，行使價130.1元，2020年02月25日到期，實際槓桿21.5倍，行使價118至132元間產品中，槓桿最高之一。
高盛其他產品條款：
領展購(25939)行使價87.23元，到期日2020年05月22日，實際槓桿11倍。
新地購(23641)行使價122.32元，到期日2020年02月04日，實際槓桿23.2倍。
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