【專家點評】陳汝銘：華顯光電升得有道理

早前公布截至本年六月底止之中期業績，實現營業額達35.2億元人民幣(下同)，按年上升178.3%；其中貼合LCD模組產品營業額(不包括加工LCD模組)為29億元，同比上升206.4%；非貼合LCD模組產品營業額為5.98億元，同比上升88.4%。受惠於大客戶對訂單的需求提升，集團銷售量達4,960萬片，同比上升182.3%。

集團一直與母公司深圳市華星光電技術有限公司及其附屬公司(統稱「華星光電」)合作並接獲一線品牌客戶的訂單。為了滿足日益增長的需求，武漢華顯光電技術有限公司(集團及武漢華星光電技術有限公司的合營企業)的生產廠房自2018年下半年起不斷進行設備及產線改造，於擴大生產線後，於2019年及由2020年起分別能夠實現年產能約6,000萬片及1.2億片。相信藉擴大產能，集團能夠承接更多委託加工，推動業務、加強資源有效運用和利用。

管理層表示，未來繼續鞏固品牌客戶基礎，搶佔市場份額，並將加強研發，提升屏幕顯示技術。另外也橫向拓寬業務，積極部署智能家居及車載顯示市場以把握該等市場的龐大機遇。建議可在0.6港元(下同)附近買入，目標0.7元，如失守0.55元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘

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