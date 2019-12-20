【午市重點睇】港匯弱見7.8015 英鎊微升
2019年12月20日 12:04
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美匯指數報97.44，美元兌日圓徘徊109.3，離岸人民幣(CNH)企7.0水平，港匯低見7.8015，最新處7.7999。英鎊兌美元小幅回升至1.3022，歐元報1.1119。金價企1,478美元。油價高企，布油處66.61美元，紐油報61.11美元。道指期貨變動不大。
●恒生指數半日升102點或0.37%，報27,902點。阿里巴巴半日升1.37%，盤中創208.4元上市新高。領展收購澳洲悉尼物業，股價升逾3%。https://bit.ly/36WDqiS
-港股格局：恒指初步阻力在28000點。
-魚缸通：臨年尾散戶急急沽貨等過年。
-富力地產配股，復牌曾挫逾4%。
-松齡護老連升5日，停牌前曾飆32%。
-異動股：街貨量符要求，開易控股曾炒高41%。
●A股快報：三大指數個別發展，滬指半日升5點。https://bit.ly/373JBSj
●亞洲股市：日澳股偏軟，韓股上揚。
●【專家點評】
-陳汝銘：華顯光電升得有道理。https://bit.ly/38Tg8Ml
-李偉傑：券商股HTSC股價上望15元。
-陳蓓敏：大型新經濟股有「錢」途。https://bit.ly/396mWGK
-古勝：手機設備股要抖一抖。https://bit.ly/2s48GNW
●【即市分析】
-石藥集團反彈勢頭可持續。
-中手游走勢愈升愈有。https://bit.ly/2Q7gx5v
●【大行報告】中金籲留意舜宇丘鈦，料5G手機普及利好。
●【股民熱話】美國總統遭彈劾，對股市影響幾何？https://bit.ly/2EyWOWQ
●進軍中國！傳貝萊德淡馬錫夥建行設合資公司。
●內地1年及5年期貸款市場報價利率保持不變。
●港元拆息︰1個月降至2.68厘，結束四連升。
●人民幣速遞：兌美元7算徘徊，兌每百港元企89.75。
●人行逆回購1500億元人民幣。
●日本11月核心CPI按年升0.5%，符預期。
●墨西哥央行減息0.25厘。
●傳貝利將任英央行新舵手，最快周五公布。
●上季全球智能手機利潤跌一成，點解會咁？
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