【午市重點睇】港匯弱見7.8015　英鎊微升

2019年12月20日 12:04
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    美匯指數報97.44，美元兌日圓徘徊109.3，離岸人民幣(CNH)企7.0水平，港匯低見7.8015，最新處7.7999。英鎊兌美元小幅回升至1.3022，歐元報1.1119。金價企1,478美元。油價高企，布油處66.61美元，紐油報61.11美元。道指期貨變動不大。
    ●恒生指數半日升102點或0.37%，報27,902點。阿里巴巴半日升1.37%，盤中創208.4元上市新高。領展收購澳洲悉尼物業，股價升逾3%。https://bit.ly/36WDqiS
    -港股格局：恒指初步阻力在28000點。
    -魚缸通：臨年尾散戶急急沽貨等過年。
    -富力地產配股，復牌曾挫逾4%。
    -松齡護老連升5日，停牌前曾飆32%。
    -異動股：街貨量符要求，開易控股曾炒高41%。
    ●A股快報：三大指數個別發展，滬指半日升5點。https://bit.ly/373JBSj
    ●亞洲股市：日澳股偏軟，韓股上揚。
    ●【專家點評】
    -陳汝銘：華顯光電升得有道理。https://bit.ly/38Tg8Ml
    -李偉傑：券商股HTSC股價上望15元。
    -陳蓓敏：大型新經濟股有「錢」途。https://bit.ly/396mWGK
    -古勝：手機設備股要抖一抖。https://bit.ly/2s48GNW
    ●【即市分析】
    -石藥集團反彈勢頭可持續。
    -中手游走勢愈升愈有。https://bit.ly/2Q7gx5v
    ●【大行報告】中金籲留意舜宇丘鈦，料5G手機普及利好。
    ●【股民熱話】美國總統遭彈劾，對股市影響幾何？https://bit.ly/2EyWOWQ
    ●進軍中國！傳貝萊德淡馬錫夥建行設合資公司。
    ●內地1年及5年期貸款市場報價利率保持不變。
    ●港元拆息︰1個月降至2.68厘，結束四連升。
    ●人民幣速遞：兌美元7算徘徊，兌每百港元企89.75。
    ●人行逆回購1500億元人民幣。
    ●日本11月核心CPI按年升0.5%，符預期。
    ●墨西哥央行減息0.25厘。
    ●傳貝利將任英央行新舵手，最快周五公布。
    ●上季全球智能手機利潤跌一成，點解會咁？
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