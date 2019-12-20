會計師公會對兩名執業會計師作監管行動

香港會計師公會就執業會計師郭蕙、執業會計師王秀玲及畢馬威會計師事務所沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。

該會指，畢馬威曾審計香港上市公司現代美容控股有限公司及其附屬公司截至2014年至2017年3月31日止年度的綜合財務報表。郭氏是該等審計項目的合夥人，而王氏則是該等審計項目的質量控制覆核人。

2012年，該公司向其控股股東兼主席發行可換股票據，作為一項業務合併的代價。該票據的條款載有或然結算條文，強制該公司在若干事件發生時須以現金贖回票據的未換股部分。儘管如此，該公司將支付該票據利息的合約義務確認為金融負債，並將剩額確認為一項權益。然而，該票據應包含內嵌衍生金融工具及金融負債。

對2014年度財務報表進行首次審計時，答辯人同意有關該可換股票據的期初餘額，而

沒有適當地評估該會計處理是否符合Hong Kong Accounting Standard第32號「Financial Instruments: Presentation」的規定。於2017年，該可換股票據到期而其中一部分須以現金結算。該公司因而重新評估該票據起初的會計處理，並與答辯人討論後就該票據作出過往年度調整。

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