【高盛推介】嚴選中移及聯通牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指工信部前部長李毅中稱，今年內地將有18萬個5G基站完成部署，其中北京市內重點區域將全面覆蓋5G網絡。受內地大力推動5G產業的影響下，電訊股近期表現強勢，今日(20日)情況繼續。

中移今早低開0.2%後發力反彈，現漲3%，報64.35元。中移公布上月移動客戶總數近9.47億戶，淨增295.5萬戶，明年5G手機的總銷量目標為1億部以上。

中國聯通自本周二起保持在7元水平收市；今早開市持平後發力上升，現報7.21元，升3%。聯通董事長王曉初日前於工作會議上指明年將改變高佣金及補貼銷售模式，集團將會在「共建共用」的新模式下，推動5G發展及取得突破性進展。

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