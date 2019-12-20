大角咀4幢相連舊樓下周一強拍　底價11.45億元

大角咀嘉善街1號、博文街2號及大角咀道39至53號下周一進行強制拍賣。

第一太平戴維斯根據土地審裁處《土地(為重新發展而強制售賣)條例》作出的售賣令，將於下周一(23日)強制拍賣九龍大角咀嘉善街1號、博文街2號及大角咀道39至53號(九龍內地段9934號)，底價為11.45億港元。

該物業的註冊地盤面積約為9,642方呎，物業座落於該物業為一幢於1957年落成的4幢相連的6層高大廈，地下為商舖，設有多條樓梯。

該物業現於2019年10月18日所憲載的旺角(九龍規劃區第3區)分區計劃大綱圖編號S/K3/32的所規劃用途為「住宅(甲類)」。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，雖然近期樓市受社會衝突影響，但發展商仍積極進行業權併購，打造重建項目。

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