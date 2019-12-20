樓價UPDATES：優質盤都要減！映灣園削價7%沽

海景優質放盤樓價向來硬淨，但近日都錄減價成交。東涌映灣園一個享機場海景的套三房單位，減價7%後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山聚賢居中低層B室，實用面積約400方呎，兩房間隔，向北望上環樓景，近日以月租24,500元租出，較業主原開價25,500元低1,000元或3.9%，實用呎租約61元，原業主於2011年12月以約738萬元購入，租出享租金回報率近4厘。

●西營盤薈臻高層C室，實用面積259方呎，一房間隔，望市景，以19,000元租出，實用呎租73元，業主於2019年8月以668萬元買入單位，持貨不足1年，租金回報3.4厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨12月至今暫錄得7宗成交，平均實用呎價13,508元，日前6期蘭秀道26號中層C室，實用面積617方呎，大兩房間隔，獲外區換樓客以890萬元承接，實用呎價14,425元，原業主於2006年8月以約260萬元買入，現轉手帳面大幅獲利630萬元離場，單位13年間升值逾2.4倍。

●西南九龍君滙港3座中層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，議價後以18,600元租出，實用呎租39元，業主於2010年8月以445萬元購入，是次租出可享高達5厘租金回報。

●紅磡黃埔花園2期14座中層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，由叫價800萬元減至750萬元成交，減價50萬元或約6%，實用呎價約16,094元，原業主在2007年8月以約238萬元買入，持貨約12年沽出帳面獲利約512萬元，賺價逾2.1倍。

●新蒲崗譽．港灣2B座高層D室，實用面積約540方呎，兩房間隔，放盤約一個月，業主原開價1,050萬元，經議價後減價50萬元或約4.8%，終以1,000萬元交吉形式沽出，實用呎價約18,519元，原業主於2010年1月以約494萬元購入，持貨9年，現轉手帳面獲利約506萬元，物業升值約1倍。

●茶果嶺麗港城20座中低層E及F室相連單位，實用面積合共約1,178方呎，原則五房一套間隔，現改裝成三房一套連儲物室，享維港煙花海景，於上月放盤並叫價1,788萬元，直至近日以1,700萬元沽出，減價88萬元或約5%，實用呎價約14,431元。

●將軍澳領都3座右翼中層D室，實用面積728方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以936萬元成交，實用呎價12,857元，原業主於2009年8月以408萬元入市，持貨逾10年，現轉手帳面獲利528萬元離場，單位升值近1.3倍。

●將軍澳都會駅2座低層特色戶，實用面積597方呎，連835方呎平台，屬套三房設計，吸引同區客承接換樓，成交價約997萬元，實用呎價約16,700元，原業主於2009年6月以約475萬元購得，是次轉手帳面獲利522萬，升值約1.1倍。

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新界區

●東涌映灣園6座中層A室，實用面積約892方呎，套三房連儲物室間隔，享機場海景，叫價1,000萬元，經議價後減價70萬元或約7%，以930萬元交吉沽出，實用呎價約10,426元，原業主於2005年1月，以約328萬元購入上述單位，持貨14年至今，轉手帳面獲利約602萬元，賺價逾1.8倍。

●屯門豫豐花園3座中層E室，實用面積586方呎，三房間隔，月租叫價13,000元，議價後以12,000元租出，實用呎租20.5元，新租客為四人家庭，因小朋友將遷讀屯門小學，為免跨區上學舟車勞動，決定遷入區內，一睇即中，雙方議價1,000元，便立刻簽約成租，業主於2015年1月400萬元買入，現租出單位，回報約3.6厘。

●天水圍嘉湖山莊本月僅約14宗成交，包括美湖居2座高層G室，實用面積544方呎，三房間隔，日前以585萬元沽出，實用呎價10,754元，原業主於1997年5月以318.3萬元一手買入單位，持貨22年，帳面獲利266.7萬元，單位升值84%。

●元朗區本月累計錄得約54宗買賣，其中蝶翠峰5座中層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，叫價590萬元，議價15萬元，以575萬元易手，實用呎價11,431元，原業主於2016年9月以438萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利約137萬元，升值約31%。

●大圍珀玥低層G室，實用面積296方呎，一房間隔，以13,000元租出，實用呎租43.9元，業主於2018年以670萬元購入，是次租出單位可享約2.3厘租金回報。

●沙田欣廷軒2座中層H室，實用面積393方呎，兩房間隔，以698萬元易手，實用呎價17,761元，原業主則於2009年以228萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位獲利470萬元離場，單位升值約206%。

●馬鞍山迎濤灣1座高層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，開價約720萬元，最終以700萬元易手，實用呎價13,834元，原業主於2010年以296萬元購入單位，持貨9年沽出帳面獲利約404萬元離場，單位升值約1.4倍。

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