許世勳家族上水客家圍地申建7幢住宅　提供676伙

許世勳家族去年就一幅位於上水客家圍以南的「綜合發展區」用地，向城市規劃委員會提出興建676個住宅單位，規劃署當時並不反對，但因申請人離世，城規會同意申請已不存在，故不再考慮有關計劃。

上述地盤再提交規劃申請，新申請人為許晉亨，發展參數維持不變，項目鄰近香港哥爾夫球會，要求由「綜合發展區」改為「綜合發展區(1)」，以3倍地積比率，興建7幢17至23層高分層住宅，總樓面約96.4萬方呎，暫定於2023年落成，預計可容納1,893人。

申請人認為，該計劃有助增加房屋供應，優化該區綜合發展區的規劃意向，並會保留現有的歷史建築愛園別墅。

資料顯示，該地盤曾要求以3.6倍地積比率，興建7幢分層住宅，提供816伙，但在2017年被否決。相比下，上述方案伙數減少140伙，縮減17%。

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