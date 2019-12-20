中移上月4G客淨增396萬　寬頻客增長3年最慢

中移上月開始5G商用服務，惟公司尚未公布上月的5G客量數據，期內流動客量淨增長為295.5萬戶。不過，中移今年首11個月流動通訊客量淨增長只有2,147.6萬戶，為2016之後新低。

另一方面，已取代中電信集團成為全國寬頻「一哥」的中移，11月固網寬頻客量僅淨增69.4萬，為2016年12月之後最少。該公司今年首11個月寬頻客淨增3,096萬戶，已經超過8月公布的全年目標。

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