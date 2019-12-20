中移上月4G客淨增396萬 寬頻客增長3年最慢
2019年12月20日 15:09
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(中新社圖片)
中國移動(00941)公布，11月份4G客量淨增加396.7萬戶，至7.53億戶，連續兩個月加快，而今年首11個月累計淨增4,037.9萬戶，尚未實現8月公布的全年目標4,500萬戶。
中移上月開始5G商用服務，惟公司尚未公布上月的5G客量數據，期內流動客量淨增長為295.5萬戶。不過，中移今年首11個月流動通訊客量淨增長只有2,147.6萬戶，為2016之後新低。
另一方面，已取代中電信集團成為全國寬頻「一哥」的中移，11月固網寬頻客量僅淨增69.4萬，為2016年12月之後最少。該公司今年首11個月寬頻客淨增3,096萬戶，已經超過8月公布的全年目標。
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