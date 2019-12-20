【大行報告】大和調高中電評級及目標價

中電旗下澳洲大型煤炭發電廠Mount Piper上半年受制不同原因產電受阻，導致集團澳洲批發電力業務倒退。不過，大和指，Mount Piper的煤炭供應問題正逐漸改善，其2個發電機組已恢復正常運作。雅洛恩則已完成安全檢查，11月中開始4個發電機組都已重新正常運作，中電預計該電廠利用率會升至80%以上。

另一方面，澳洲今年夏季天氣異常炎熱，新南威爾士省和維多利亞省之批發電價本月大漲三至六成。

至於「老巢」香港方面，儘管明年電費加2.5%不及市場預期，但香港2021至2023年的回報有固定資產8%作保障，而中電今年起5年有529億元的資本開支計劃。

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