東風集團未擬就出售標緻股權派特別息

東風管理層指，集團除稅後或會從出售PSA股份中，得到40億元人民幣的收益，但最早都要明年3至4月才會完成，因此現階段並未決定會否派特別息。

PSA會與快意佳士拿合併，東風會在新公司持股4.5%，因此入帳方法可能會由權益法(即按持股攤分某公司的股東應佔溢利)，變成可供出售證券(Available-for-Sale Securities)，即只有實現資本價值變動及股息會計及損益表。大和指，這會令東風盈利預測被下調，因為PSA目前貢獻東風約兩成盈利。

大和相信，PSA與快意佳士拿合併後，也會繼續與東風集中精力扭轉雙方合資公司神龍汽車(國產標緻雪鐵龍)的虧損。法國車近年在內地表現似乎甚差，神龍汽車今年首10個月的汽車銷量按年銳減54.83%至僅約10.08萬輛，遠差過東風日產或東風本田，僅好過東風雷諾。

該行又認為，東風盈利今年會繼續因內地汽車市場競爭而受壓，惟由於估值低廉，東風日產和東風本田盈利貢獻依然穩健，因而維持「跑贏大市」評級。

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