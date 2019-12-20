港元匯價跌穿7.8　分析料短期窄幅上落

外國傳媒報道，港元近期令人咋舌的升勢正迅速瓦解，兌美元匯率已連續第2天向下，並跌返7.8的弱方水平。

港元兌每美元一度跌至7.8015，即穿了兌換保證區間的中點7.8。在回落前，港元已連續7日上升，超買程度達一年多以來最強。

事實上，港元匯價回調不令人意外，市場人士原本就預期，之前急升是短暫的，主要因為銀行要囤積現金，以備監管檢查，以及市場押注流動性年底趨緊。更重要的是，中美貿易戰明年料持續，令港元風險資產難以大升。

不過，這又不意味港元將大幅轉弱，因11月以來，香港銀行同業拆息(HIBOR)一直高於美元融資成本，超過了交易員可以預期的美元收益。因此，短期套利交易，即賣出港元而買入美元的策略，不會很快再次流行。

目前港元1個月期銀行同業拆息較美元同類利率高0.78厘，為近1990年代以來最高水平。

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