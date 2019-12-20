俊盟國際：電子支付機器銷售量錄雙位數增長
2019年12月20日 15:43
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勞俊傑
電子支付技術推陳出新，近年大行其道，為相關行業帶來龐大商機。俊盟國際(08062)主席兼行政總裁勞俊傑表示，目前全港電子支付機器有約十多萬台，市場上每年的機器銷售量則介乎1萬至2萬台。相信隨電子支付轉趨普及、機器技術更新要求加速、並能應用於更多的場景，有關機器的銷售量將持續增加。
他舉例，數年前工展會商戶主要收取現金，至今年料有超過五成商戶提供電子支付服務。此外，部分零售及餐飲商戶亦進一步提供多元化支付服務，認為相關支付機器有增長潛力。他透露，近年該公司的銷售量每年錄雙位數增長。
俊盟國際為香港主要的電子支付機器分銷商，並提供技術支援及維護等服務。勞預計，該公司市佔率逾六成。料未來可繼續上升，同時正研究進軍其他市場，例如美國；或與內地的港資企業合作。
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