俊盟國際：電子支付機器銷售量錄雙位數增長

他舉例，數年前工展會商戶主要收取現金，至今年料有超過五成商戶提供電子支付服務。此外，部分零售及餐飲商戶亦進一步提供多元化支付服務，認為相關支付機器有增長潛力。他透露，近年該公司的銷售量每年錄雙位數增長。

俊盟國際為香港主要的電子支付機器分銷商，並提供技術支援及維護等服務。勞預計，該公司市佔率逾六成。料未來可繼續上升，同時正研究進軍其他市場，例如美國；或與內地的港資企業合作。

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