內地明年減息救市？市場估主要減呢樣...

外國傳媒報道，調查顯示2020年中國人民銀行(即中國央行)有望進行更大幅度減息，中期借貸便利(MLF)利率全年減幅或達0.15厘。

調查在12月9至18日進行，訪問逾40家銀行、基金、券商等分析師和交易員。結果顯示，明年首季和年底的1年期的中期借貸便利(MLF)利率中值料分別為3.2厘和3.1厘，低於目前3.25厘；此外，明年央行料降低公開市場7天期逆回購操作利率0.1厘，並下調存款準備金率共計1個百分點。

所謂「MLF」，主要涉及期限3個月、6個月和1年的貸款，通常是1年，為人民銀行要求各銀行主要投放貸款予「三農」和小微企業。

法國巴黎銀行表示，中國央行今年的貨幣政策比較克制，如果明年經濟再弱，央行有空間進一步下調MLF利率。相比發債，中低資質的企業融資更多依賴銀行貸款。

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