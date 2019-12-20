二手樓價指數轉升 惟專家料仍反覆跌至下季尾

二手樓價去向未明，中原城市領先指數CCL報179.18點，按周升0.04%。該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.98點，按周升0.20%。CCL(中小型單位)報179.66點，按周升0.14%。三大整體指數連跌2周後單周回穩，但升幅輕微。

不過泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚估計，樓市仍會反覆下跌，甚至跌至明年第1季尾。他解釋道，香港樓市受制多個不利因素，社會事件、中美貿易戰都未完全解決，加上失業率升至3.2%，料將繼續反映於二手樓價指數中。

分區方面，九龍CCL_Mass連跌3周共2.55%，最新報175.12點，創39周新低，按周跌1.02%。九龍樓價今周跌穿施政報告前175.82點水平，沒收施政報告後的升幅，7周累跌0.40%。

早前新界東及新界西樓價亦連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，並先後重返施政報告前水平。樓價下調，由新界蔓延到市區，四區樓價輪流下跌，相信樓市跌勢仍然持續。

港島CCL_Mass報191.63點，按周升1.02%，連跌2周後回穩。新界東CCL_Mass報187.81點，按周升0.79%。新界西CCL_Mass報162.18點，按周升0.62%。新界東同新界西指數連跌4周後，單周回穩。

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