【市後重點睇】人民幣企7.0水平 道期反覆
2019年12月20日 16:13
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美匯指數仍守97.4，美元兌日圓企109.3，離岸人民幣(CNH)曾跌見7.0123，重回7.0水平，港匯處7.7981。英鎊兌美元報1.3014，歐元報1.1119。金價企1,479美元。布油處66.62美元，紐油報61.12美元。道指期貨升1點。
●市後關注點
-17:30 英國第3季國內生產總值(GDP)
-21:30 美國第3季GDP年率
-23:00 美國11月個人開支、個人收入；美國12月密歇根大學消費情緒指數終值
●恒生指數收市升70點或0.25%，報27,871點，全周升183點。阿里巴巴升1.07%。
●A股快報：滬綜指收跌12點，全周升1.2%。https://bit.ly/373JBSj
●亞洲股市：日股收跌48點，全周跌0.8%。
●【即市分析】
-小米集團等10元邊再翻兜。https://bit.ly/2Q3AA4B
-中國移動走勢轉強。https://bit.ly/36UqEkS
●【外匯點評】陳健豪：英鎊兌美元於1.30水平有支持。
●【股匯攻略】港交所滙控調整後有力上。https://bit.ly/34EXrZt
●【大師睇市】繼續炒股唔炒市策略。https://bit.ly/2Mdo2GN
●黑石：全球股市泡沫形成，2021年將陷經濟衰退。
●傳大摩亞洲股票部裁員，涉十多個崗位。
●人行在港發行100億人幣央票，利率2.9厘。
●港元匯價跌穿7.8，分析料短期窄幅上落。
●破產管理署：11月提交破產呈請宗數按年持平。
●中移上月4G客淨增396萬，寬頻客增長3年最慢。
●大角咀4幢相連舊樓下周一強拍，底價11.45億元。
●許世勳家族上水客家圍地申建7幢住宅，提供676伙。
●二手樓價指數轉升，惟專家料仍反覆跌至下季尾。
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