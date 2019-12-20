2020年難冧市？聯儲局大力托市　狂吸60%美債

外國傳媒報道，對美國政府來說，數萬億美元的赤字可能是個壞消息，但近日似乎沒有甚麼理由擔心。隨着聯儲局重新大量購買國債(由今年10月15日起至明年第2季，每月600億美元)，美國國債的供求狀況將在2020年變得更好。

摩根大通稱，聯儲局購買不僅將使美國需要在拍賣中借入的金額減少近5,000億美元，而且聯儲局也將吸收近60%美國財政部向公眾淨發行的部分。

由10年期美國國債孳息率目前僅1.93厘來看，低於2018年底的2.68厘，更幾乎是過去20年平均孳息率的一半，反映雖然政府料將陷入更大的財政赤字，但今年創紀錄的本土購買量，表明美國融資成本可能繼續受到抑制。

摩根大通估計，2020年美國資金缺口將超過1萬億美元，但僅需要向公眾出售約7,300億美元的新債務，以彌補缺口，原因是債市需求主要來自聯儲局。當局將在拍賣中購買超過4,000億美元的美國國債，以取代其持有、2020年到期的政府證券。

高盛亦認為，聯儲局正發揮更大作用。隨着當局成為美國債券最大買家，明年向公眾的淨發行額，將從今年的1.2萬億美元，大縮至約5,000億美元。

這可能有助於美國政府更輕鬆地發行債券。根據彭博匯編的數據顯示，在今年的美國債券拍賣中，投標倍數約2.5倍。儘管這顯示不乏買家，但投標倍數仍是2008年以來最低。

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