新股專輯：新加坡清潔服務商Hygieia再申港上市

新加坡清潔服務供應商Hygieia Group Limited周四(19日)再度向港交所遞交上市申請，富強金融資本任獨家保薦人。

該公司為公營及私營場所提供普通清潔服務及普通清潔服務，包括擦洗、廁所清潔、玻璃清潔、地毯清潔及拖地等，公司業務分布於新加坡及泰國。

根據初步招股文件顯示，截止今年6月底止6個月，總收益為3,760萬新加坡元(下同)，按年升4.2%；但期內溢利僅錄65.1萬元，較去年同期倒退79.21%。

公司指出，其大部分收益來自新加坡，於2018年4月才於泰國開始提供清潔服務。

另外，至今年6月底止，公司擁有合共2,862名僱員，其中901名為外籍工人，主要來自馬來西亞、中國及北亞來源國家。而於最後實際可行日期，其擁有308份進行中服務合約。

公司預計集資所得，將用於擴大其服務能力及提高服務質量及效率；擴大其於新加坡的服務範圍，包括其內部廢棄物管理服務以及建議收購新加坡園景承包商；以及留作普通運營資金。

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