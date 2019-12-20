【2020外匯攻略】日圓趁現在換最着數？皆因...

外國傳媒報道，隨着聖誕節及除夕快到，匯市大幅波動的機會甚微，日圓今年可謂經歷了「平靜的一年」，兌每美元由2019年1月1日的109.74，直至目前亦是109.35左右，期間在4月24日曾見112.19，而8月12日則見105.3，高低波幅僅8日圓左右，為最少50年以來「最靜」！每百日圓兌港元在1月1日報7.1353，目前亦是7.1315水平，最高曾見7.4518，最低曾見6.9897。

【2020年日圓料「慢牛」】

目前市場預期，2020年日圓匯價料更平靜，使期待日圓明年波動上升的交易員可能感到失望。不過，在美日息差收窄下，或許日圓會有緩緩上升的趨升。分析員預計，2020年日圓兌每美元的波動幅度不會超過10日圓，上限在101日圓附近。換言之，每百日圓兌港元極其量升至7.7水平。

事實上，日圓匯率自今年1月以來，波動幅度始終低於8日圓，為最少50年以來最低。隨着全球貿易前景因中美達成首階段貿易協議而得到改善，一項衡量美元兌日圓波動率的關鍵指標，本周更跌至歷史新低，預示着市況更靜。

【目前可能已最值得換Yen】

三菱日聯銀行表示，日圓和美元都很強勢，鎖住了美元兌日圓的走勢，但在明年，隨着兩者的平衡發生變化，日圓或每季都緩慢而穩定地上升，年底有機會達到每美元兌104日圓水平。

換言之，若想在2020年遊日，目前可考慮趁109水平，以較低水位先兌換一些日圓。

分析員看好日圓的另一原因是日本首相安倍晉三政府推出了財政刺激措施，減輕了日本央行明年進一步放水的壓力。與此同時，儘管聯儲局主席鮑威爾發表了樂觀評論，但有關美國減息的的猜測並未消失。

瑞穗銀行表示，傾向認為日圓會轉強，因美元再大升風險不大，投資者會懷疑美國10年經濟擴張的可持續性。

【日圓1月上升機會大】

至於短線去向，瑞典銀行SEB AB認為，2020年1月沽空美元兌日圓是可選之路，即日圓可能會在下月短暫轉強。

數據顯示，自2009年以來，每年在1月押注上述沽空行動的交易員，在過去11年中，有8年獲利。若往績延續，美元在下月料短暫轉弱。

SEB首席量化外匯策略師Steiner表示，整體而言，年初時投資者「會拋出美元，買入其他貨幣，以建立新倉位，這可能是美元轉弱的原因」。

該行提到，由3組貨幣對組成的一籃子貨幣中，以美元兌日圓的流動性最高，另包括押注歐元兌挪威克朗轉弱，以及挪威克朗兌瑞典克朗轉強。

報告又指，在上述一籃子貨幣中，1月沽空美元兌日圓(即日圓看升)的交易，過去5年平均回報1.7%，而另外兩組的回報更高達2.6%，主因是流動性較弱，導致波幅較大。

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