新股專輯：電子煙製造商思摩爾國際遞上市申請

電子煙設備製造商思摩爾國際(Smoore)遞文件申請上市。中信里昂為獨家保薦人。

初步招股文件顯示，公司為電子霧化設備製造商，主要業務是為煙草公司及獨立電子霧化公司研究、設計及製造封閉式電子霧化設備(電子煙)及電子霧化組件，及零售客戶進行開放式電子霧化設備或自家品牌APV的研究、設計、製造及銷售。

集團今年上半年收入32.73億元人民幣(下同)，按年增長178%；純利為9.2億元，按年增加411%，並超越去年全年純利約25%。

是次集資所得用建立江門及深圳產業園、升級工廠及系統、投資研發、收購產生協同效益或互補的公司、營運資金及其他一般企業用途。

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