新股專輯：電子煙製造商思摩爾國際遞上市申請
2019年12月20日 16:48
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電子煙設備製造商思摩爾國際(Smoore)遞文件申請上市。中信里昂為獨家保薦人。
初步招股文件顯示，公司為電子霧化設備製造商，主要業務是為煙草公司及獨立電子霧化公司研究、設計及製造封閉式電子霧化設備(電子煙)及電子霧化組件，及零售客戶進行開放式電子霧化設備或自家品牌APV的研究、設計、製造及銷售。
集團今年上半年收入32.73億元人民幣(下同)，按年增長178%；純利為9.2億元，按年增加411%，並超越去年全年純利約25%。
是次集資所得用建立江門及深圳產業園、升級工廠及系統、投資研發、收購產生協同效益或互補的公司、營運資金及其他一般企業用途。
同屬煙酒類股份的半新股中煙香港(06055)自6月上市後，一路熱炒，曾單日升超過50%，市值急升億元。分析指，該公司的母企為中國煙草總公司，是內地唯一根據國家煙草專賣制度，從事煙草專賣品生產、銷售及進出口業務的公司，業務具高度壟斷性。該股周五跌0.4%，報19.86元。
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