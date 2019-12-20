全球經貿戰：內地行業專家指有能力買400億美元農產品
2019年12月20日 16:59
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，一位有影響力的中國業內專家表示，儘管人們愈來愈懷疑協議的可行性，但中國每年購買400億美元美國農產品不會有問題。
中國消息最靈通的農業諮詢和研究機構上海匯易諮詢有限公司表示，這個亞洲國家可以每年花187億美元購買美國大豆。匯易諮詢表示，它還可以購買價值約70億美元的其他穀物和相關產品，逾20億美元的家禽和雞爪，以及價值25億美元的堅果，棉花、魚和乙醇也在購買之列。
匯易諮詢表示，該公司發布估算，是為了消除國際媒體和其他機構對中美第一階段貿易協議的懷疑。花旗集團稱，其懷疑中國明年能否購買400億至500億美元的美國農產品，甚至達到320億美元也是「有挑戰性的壯舉」。
雖然美國總統特朗普表示，相信中國「很快」就能實現目標，但這需要中國進口規模的大幅增長，有可能對其吸收產品的能力構成壓力。在貿易戰爆發前一年，即2017年，中國進口了約240億美元的美國農業及相關產品。
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