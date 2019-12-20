【零售浩劫】日本城母企香港業務半年盈利跌12%

截至10月31日，香港店舖總數311間，較4月30日淨增6間。連同新加坡、澳門，以及特許店，總店舖數量373間，較4月30日淨增8間。

集團是香港、新加坡及澳門最大的家品零售連鎖商，透過由香港、新加坡、澳門、馬來西亞東部、柬埔寨、澳洲及越南合共373間店舖組成的完善零售網絡，以「日本城」、「日本の家」、「123 by ELLA」、「多來買」及「生活提案」著名品牌提供家居、新潮、個人護理、零食及家庭快速消費品。

期內，香港繼續為主要市場，佔總收入87.6%(2018/2019為87.9%)。儘管受香港社會事件影響，導致集團部分店舖提前在營業時間內關閉，但通過產品多樣化、增強自家品牌，以及在香港市場以「123 by ELLA」和「多來買」品牌的驅動因素，為收入增長提供了動力。香港市場的收入繼續再創新高，增長7%至10.18億元，而同店銷售增長3.3%。

不過，期內香港市場淨利潤4,497萬元，按年減少12.1%，淨利潤率則為4.4%。為此，集團已採取措施控制開支。集團預期，下半年財政年度環球經濟前景仍然不明朗，在不利經濟環境的不確定性的陰霾下，消費品行業持續面臨重大挑戰，窒礙零售業務的整體增長，加上同業加強折扣活動，令整體經營環境更趨嚴峻。

至於香港市場，隨着今年7月下旬市場氣氛的惡化，集團看到香港業務放緩，社會事件導致部分商店在營業時間提前關閉。雖然整體零售環境表現疲弱，集團卻看到增長和擴張的機會和潛力。鑑於集團提供的產品均為可負擔的家居必需品，其需求不會因整體市況變動而出現大幅波動。與此同時，隨着港元強勢和人民幣或其他外匯貶值，將進一步改善集團的進貨成本，將能從中受惠。

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