連跌兩個月！聯通11月移動用戶再減85萬

11月固網寬頻用戶淨減10萬，使今年首11個月累計淨增用戶數目放緩至357.3萬；本地電話用戶淨減1.2萬，使今年首11個月累計淨減數目增至168.1萬。

集團表示，今年首11個月移動用戶累計淨增622.7萬戶，達3.21億；其中4G用戶累計淨增3,365.3萬，達2.54億。期內面對提速降費、市場飽和、激烈市場競爭，以及4G流量紅利逐步消退，公司堅持差異化和互聯網化營運，嚴控用戶發展成本，強化融合經營，努力避免簡單價格戰，維護公司價值，積極推進高質量可持續發展。

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