連跌兩個月！聯通11月移動用戶再減85萬
2019年12月20日 17:24
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(美聯社圖片)
中國聯通(00762)公布，11月移動用戶淨減85.6萬，使今年首11個月累計淨增用戶數目放緩至622.7萬，為連跌兩個月，10月移動用戶減261萬。其中，4G用戶淨增182.7萬，今年首11個月累增3,365.3萬戶。
11月固網寬頻用戶淨減10萬，使今年首11個月累計淨增用戶數目放緩至357.3萬；本地電話用戶淨減1.2萬，使今年首11個月累計淨減數目增至168.1萬。
集團表示，今年首11個月移動用戶累計淨增622.7萬戶，達3.21億；其中4G用戶累計淨增3,365.3萬，達2.54億。期內面對提速降費、市場飽和、激烈市場競爭，以及4G流量紅利逐步消退，公司堅持差異化和互聯網化營運，嚴控用戶發展成本，強化融合經營，努力避免簡單價格戰，維護公司價值，積極推進高質量可持續發展。
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