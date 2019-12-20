亞洲「三哥」咖喱及滯脹有救！呢樣嘢下月或跌價八成

因洋蔥價格飆升引發通脹危機的印度有望鬆一口氣！外國媒體報道，印度農產品市場委員會主任Jaydatta Sitaram Holkar表示，從明年1月中旬開始，印度洋蔥價格可能會跌至每公斤20至25盧比左右(約2.19至2.74港元)，較周二(17日)創下的紀錄高位低80%以上。

近幾個月，由於乾旱和洪災兩種極端天氣肆虐，導致印度洋蔥價格飆升，嚴重影響了供應，在該國一些城市的洋蔥價格曾漲到每公斤200盧比(約21.9港元)。

洋蔥是印度必備食材，供應不足已引發通脹、甚至滯脹危機。數據顯示，印度11月整體物價按年上漲5.54%，高於預期及10月的4.62%，而上季經濟僅增長4.5%，引發滯脹憂慮(即通脹高於經濟增長)。詳細報告顯示，11月當地食品成本按年攀升10%，高於10月的7.89%，成為通脹飆升的主因，同時限制了央行減息救市。

事實上，印度總理莫迪政府試圖解決洋蔥危機，在一些城邦以補貼價出售，並停止出口，打擊囤積居奇者，甚至計劃從土耳其和埃及進口洋蔥。不過，這些進口洋蔥要到明年1月才能進入印度市場。

按2018年世界排名，印度是第7大經濟體，排在美國、中國、日本、德國、英國，以及法國之後，惟因印度經濟增長仍遠高於歐元區，令市場估計2019年結束後，印度有望超越英法，成為全球第5大經濟體，亦鞏固了亞洲「三哥」地位。

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