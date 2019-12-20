金管局：第三季信用卡總交易量按年增15%

香港金融管理局公布，截至今年第3季，在市面流通的信用卡總數為1,969萬張，按季上升0.5%。季內信用卡總交易量為21,419萬宗，按季增加4.5%，較2018年同期則大增15.4%。

第3季信用卡交易總額則為1,887億港元，按季減少0.6%，但按年仍升5.4%。交易總額當中，逾七成半為香港消費，17.8%為海外消費，6.6%則為現金貸款。局方資料指，由於信用卡交易量及金額，容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

此外，截至第3季，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6,252萬個，按季上升2.1%。季內相關工具交易金額為512億港元，按季上升2.4%，惟交易量則有所下跌。總交易金額當中，近五成為銷售點消費支付，逾三成半為網上消費支付，16%為個人對個人轉帳。

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