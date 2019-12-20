光銀國際：恒指明年目標29500點　留意8大主題

光銀國際發表2020年市場及投資展望，直言恒生指數2020年的預測市盈率僅10.8倍，較過去5年平均值低4.6%，美國道指及標指的預測市盈率則高企於19.43倍及21.24倍，投資者資產配置或將進行更新及輪換，香港股票市場收益率將吸引更多流動性，明年底恒指及國指目標料可分別達29,500點及12,000點，相當於11.4倍及9倍市盈率。

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