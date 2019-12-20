光銀國際：恒指明年目標29500點 留意8大主題
2019年12月20日 18:34
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光銀國際發表2020年市場及投資展望，直言恒生指數2020年的預測市盈率僅10.8倍，較過去5年平均值低4.6%，美國道指及標指的預測市盈率則高企於19.43倍及21.24倍，投資者資產配置或將進行更新及輪換，香港股票市場收益率將吸引更多流動性，明年底恒指及國指目標料可分別達29,500點及12,000點，相當於11.4倍及9倍市盈率。
該行建議明年可留意「8大投資主題」，於中國鼓勵中高端消費下，看好汽車及運動服裝等非必需消費股，而電子商務、保險及教育等消費服務業也將受益。其次，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、中芯國際(00981)、中興通訊(00763)及舜宇光學(02382)等新經濟股，亦可看高一線。
此外，「一帶一路」的倡議將繼續支持內銀、內險、基建及能源等行業發展，同時亦可留意大灣區概念股。另環保新能源及水務板塊、內房股、受為加大基礎投資的鐵路基建及水泥股，料也將是明年的焦點。隨着A股於MSCI指數的權重已增加，亦可留意受惠外資資金流入的A股個股及香港交易所(00388)。
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