2019貨幣贏家係佢！除咗急升16%　仲帶埋人民回國...

外國傳媒報道，隨着聖誕節臨近，2019年金融市場可謂大局已定，在貨幣市場當中，烏克蘭貨幣格里夫納(Hryvnia)成為今年贏家！

數據顯示，格里夫納今年以來升幅高達16%，為全球之冠，意味當地人可購買更多昂貴的進口商品和美元。在貨幣升值推動下，海外資金匯回烏克蘭的金額增長放緩、國內名義工資上漲，使烏克蘭人赴海外工作的興趣驟減。

報道指出，有不少海外工作的年輕烏克蘭人，正打算回國工作，因貨幣變相使國內工資上漲。

由於政局關係，2014年俄羅斯併吞了國際承認屬於烏克蘭領土的克里米亞後，爆發了烏克蘭政府和親俄羅斯的自由民主份子之間的戰爭，使數百萬工作人口外流。在2017年，因烏克蘭赴歐洲能獲免簽證，更加速了工作人口外流。

因此，過去幾年，海外資金匯回烏克蘭快速增加，從2016年的62億美元增至2017年的75億美元，再增至2018年的91億美元，但2019年增幅放緩至98億元，烏克蘭海外工作潮也出現放緩。

2016年波蘭的工資是烏克蘭4倍，現時僅2.5倍，烏克蘭央行副行長Oleg Churiy表示，今年烏克蘭貨幣升值及過去幾年烏克蘭名義工資快速增長，正拉動勞動力回流。

－－－－－－