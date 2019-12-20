2020中港股前瞻！滬綜指料再升16%　恒指最牛35000

2019年走到尾聲，A股勢創近5年最佳回報，2020年會怎樣？大戶認為再升，並繼續跑贏港股。

財經媒體彭博的調查顯示，17家券商和基金對滬綜指2020年底預測中位數是3,500點，較目前水平有約16%上升空間，預測值在3,000至4,000點之間。6家機構對香港恒指明年底預測的中位數在30,250點，即大約9%上升空間，預測值分布在28,000至35,000點之間。

多數機構認為，明年A股會跑贏港股，主因是中美貿易摩擦緩和、中國經濟企穩回升，以及股市估值有吸引力。由於中國經濟基本面向好，香港的國指亦會受惠，但香港本土局勢和經濟尚未企穩，本地股將繼續受壓，從而限制了恒指升幅。

若是短期走勢，大戶認為明年首度，滬綜指目標3,200點，對應潛在升幅約6%，預測值從2,800到3,550點不等；恒指目標位中位數在28,750點，對應約3%潛在升幅。

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