樓價UPDATES：業主加速減價　務求年底收租

臨近年尾，業主加快出租單位，西灣河嘉亨灣及啟德OASIS KAI TAK齊錄減租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣6座中層E室，實用面積527方呎，兩房間隔，減租3,000元，以每月租金2.1萬元獲承租，實用呎租39.8元。

●淺水灣雅景閣低層G室，實用面積1,003方呎，兩房套房間隔，成交月租7.5萬元，實用呎租74.8元。

●西半山天悅閣中層戶，實用面積422方呎，成交價888萬元，實用呎價21,043元。

●鰂魚涌康景花園A座高層3室，實用面積847方呎，三房套房間隔，叫價1,400萬元，減價68萬元，以1,332萬元易手，實用呎價15,726元。

●鰂魚涌太古城富山閣高層D室，實用面積593方呎，兩房間隔，累減150萬元，以1,150萬元易手，實用呎價19,393元。

●天后維多利中心2座低層B室，實用面積1,050方呎，三房套房間隔，以1,800萬元沽出，實用呎價17,143元。

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九龍區

●啟德OASIS KAI TAK第5座中層B室，實用面積534方呎，兩房間隔，減租2,000元，以月租2萬元租出，實用呎租約37.5元。

●將軍澳居屋寶盈花園5座高層K室，實用面積590方呎，三房間隔，原叫價698萬元，減價3.6%至672.8萬元未補價售出，買為為綠表客，實用呎價11,403元。

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新界區

●粉嶺牽晴間3座低層G室，實用面積439方呎，兩房間隔，以570萬元獲承接，實用呎價12,984元。

●元朗錦綉花園M段3街單號屋，實用面積848方呎，開價約1,000萬元，減至950萬元沽出，實用呎價11,203元。

●屯門翠林花園A座高層6室，實用面積429方呎，兩房間隔，成交月租1.2萬元，實用呎租28元。

●屯門南浪海灣2座高層F室，實用面積540方呎，兩房間隔，以每月租金1.48萬元租出，實用呎租27.4元。

●天水圍天祐苑A座高層11室，實用面積598方呎，三房間隔，減價37萬元後，獲綠表客以363萬元未補價承接，實用呎價6,070元。

●馬鞍山聽濤雅苑9座低層F室，實用面積636方呎，三房間隔，放盤3個月，減價21.2萬元，以828.8萬元沽出，實用呎價13,031元。

●馬鞍山迎海5座高層C室，實用面積548方呎，兩房間隔，原叫價980萬元，放盤一年累減100萬元，成交價880萬元，實用呎價16,058元。

●馬鞍山嵐岸3座高層C室，實用面積660方呎，三房間隔，叫價1,050萬元，劈價150萬元，以900萬元獲承接，實用呎價13,636元。

●馬鞍山薈朗1座高層A06室，實用面積283方呎，一房間隔，開價540萬元，以538萬元售出，實用呎價19,011元。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層D室，實用面積544方呎，三房間隔，成交月租1.1萬元，實用呎租20.2元。

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