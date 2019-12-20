2020亞洲經濟前瞻！前景趨樂觀　全因半導體3大指標

外國傳媒報道，追蹤半導體行業的3項指標顯示，給全球經濟帶來壓力的科技需求下滑，正有好轉迹象。

除中美達成首階段貿易協議外，科技行業復甦將對南韓和台灣(主要的晶片供應方)等出口導向型經濟體帶來有利影響，並惠及整個亞洲供應鏈。

由於半導體被用於智能手機、筆記型電腦、電視和汽車等設備，半導體銷售成為全球科技行業表現的關鍵「晴雨表」。對於南韓這樣的國家來說，持續的好轉能起到支撐作用，該國今年受累半導體需求大減，全年經濟增長勢創金融危機以來最弱。

報道指出，以下3個指標可反映全球對半導體的需求程度：

【晶片設備】

擴大晶片製造產能是未來晶片產量最明顯的領先指標之一。北美晶片設備出貨量最新數據支持半導體銷售在3月見底後，將繼續增長的觀點。全球晶片製造商協會SEMI的11月數據顯示，按年增幅達2018年5月以來最高。

SEMI總裁兼行政總裁Ajit Manocha周五(20日)表示，設備發貨量改善，符合業界對2019年「收爐」表現更強勁的預期。

【晶片價格】

來自inSpectrum的一系列存儲晶片價格雖然未上升，但隨着價格趨穩，跌幅有所緩解。這意味即使出貨量已恢復到2018年前的水平，但目前對於DRAM等產品的需求仍不太強勁。DRAM是全球最受歡迎的晶片類型之一，廣泛用於智能產品。

法國研究機構Yole Developpement的存儲研究副總裁Mike Howard表示，價格下跌的原因就是市場上存儲晶片太多，客戶願意購買DRAM，但只是在降低價格的情況下。目前的好消息是供應商的庫存確實開始下降。

【晶片庫存】

晶片庫存下降表明需求開始超過了供應。據南韓統計機構的數據，南韓的半導體庫存在7月達到高峰，到10月底已下降15%。全球DRAM市場超過2/3的供應來自南韓。

南韓晶片庫存傾向於與全球半導體銷售呈現出相反的變化。9月庫存按月下降16%，為2017年6月以來最大跌幅。半導體行業協會的數字顯示，同期全球晶片銷售增長3.4%，為2017年8月以來最大增幅。

標普亞太區首席經濟學家Shaun Roache說：「我認為我們已經見底，現在正再次回升。全球晶片產業和電子產品的最大影響因素將是資本支出。我們的觀點是，與去年相比，幾乎在所有地方投資最糟糕的時期已過去。」

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