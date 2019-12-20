【地產專題】賣地目標差逾4000伙　政府下季仲有咩計？

香港社會動盪多時，土地供應不足、樓價高企被指是成因之一。本財政年度的賣地目標缺口約4,270伙，餘下一季的政府推地計劃將是成敗關鍵，市場料當季勢「落重藥」跑數。

今年4月至12月3個季度推出的地皮可供興建單位只約9,230伙，較本財政年度的目標尚欠約4,270伙。政府快將公布下季賣地計劃，較大面積地皮會是重中之重，推地表內待推地皮只剩餘9幅，當中6幅為市區土地，並觀塘安達臣道住宅用地最具規模。

市場估計，上述預留單位作首置上車盤的觀塘地會如期在財年最後一季推出，其佔地約21.7萬方呎，提供1,700個單位。地盤北面以5.5倍地積比率發展，作首置上車用途，該部分樓面佔約62.3萬方呎。至於南面為私宅發展，地積比率4.5倍，涉及樓面約46.4萬方呎。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，安達臣道地皮附近有不少資助房屋供應，影響私樓價格，同時區內交通負荷也不少，估計最每方呎樓面地價約7,400元。以總樓面約109萬方呎計算，初步估值約80.7億元。

另外，賣地表內新界滾存的3幅住宅地當中，以大埔馬窩路規模最大，相信可在下季登場。地皮鄰近新峰花園，面積約24.4萬方呎，可建總樓面約78.2萬方呎，預計可提供約1,210個單位。以每方呎估值約5,600至7,000元計算，估值約43.8億至54.7億元。

張氏又相信，供應斷層不會太早出現，但現時的社會狀況，或導致政府未能專心處理住屋問題。而鐵路項目供應高峰已過，市區重建也不是一朝一夕，若土地共享計劃反應未如理想，將更難騰出新的土地發展私宅，增加未來供應不達標的機會。

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