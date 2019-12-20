唔靠外人！傳Apple「秘密團隊」研衛星直接傳送數據

外國傳媒引述消息人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)擁有一個衛星和相關無線技術的「秘密團隊」，力圖尋找全新的方式，例如將互聯網信號等數據，直接傳送至設備端。

消息人士表示，總部在加州Cupertino的蘋果公司，擁有大約10名航空航天、衛星和天線設計行業的工程師，來推動這個項目，目標是在5年之內取得應用成果，項目仍處於初步階段，也有可能會被放棄。然而，蘋果公司行政總裁庫克已對這項目展現了興趣，暗示這是公司的工作重點。

蘋果公司在通訊衛星和下一代無線技術上的投入，意味其目標可能是藉此向用戶設備傳送數據，降低對無線營運商的依賴；目標也可能是在沒有傳統網絡的情況下，實現設備互聯。該公司可能也在探索藉助衛星實現更精準的設備位置追蹤，從而提高地圖性能、推出新的功能。

報道指出，目前還不清楚蘋果公司是打算自主開發昂貴的衛星星座，還是利用地面設備從現有衛星接收數據，並向移動設備進行傳送。

目前Northrop Grumman Corp.、Lockheed Martin Corp.，以及波音是衛星製造行業的龍頭。蘋果公司的一位發言人不予置評。

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