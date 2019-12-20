微軟「告別」Windows手機系統

每日智能手機不離手的用家們，還記得Windows Phone這東西嗎？外媒報道，曾設法在智能手機系統中突圍的微軟(Microsoft)，最終也面對現實，告別昔日排行全球第三的Windows 10 Mobile。該公司宣布停止對 Windows 10 Mobile的支援。

此外，該系列的前身Windows Phone 8.1的應用商店早前亦已關閉，換言之，你手上Windows手機內的App，一旦卸載後就不可能在官網中找回重新安裝。

在2015年上市的Windows 10 Mobile，暫時為止是微軟最後一個Windows智能手機系統版本，由於開發上的效率不及對手，使Windows Mobile的普及程度遠遠落後於人，不能撼動iOS及Android的地位，安裝該系統的手機在市場買少見少，市佔率連1%也不達。微軟官方宣布，至明年1月14日就會停止支援該系統，意味該系統正式「蓋棺」。

微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gate)在一次訪問中曾表示，該公司本可以放上更多精力放在手機作業系統的開發上，並足以成功痛擊對手，但因當年公司被反壟斷的訴訟纏繞，令他們分心，並且錯失了在智能手機市場攻城掠地的機會。否則，現在消費者不會購買Android手機，而是會選擇最新型號的Windows Mobile系統手機。

他回憶指，當時微軟推出新版的Windows Mobile系統，比原先計劃遲了三個月，因而未能夠按計劃用於Motorola發表的新手機中。

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