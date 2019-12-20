日韓貿戰降溫！日方放寬半導體材料出口

外國傳媒報道，日韓貿易戰自今年7月爆發以來，終於看到緩和迹象！據日本經濟產業省周五(20日)消息指，日方已對南韓放寬半導體材料「光阻劑」的出口。

日本經濟產業省宣布，雖然日本對南韓的半導體材料出口限制並未取消，但對光阻劑的出口限制已放寬，特定企業的交易可適用3年有效許可。

在今年7月，日本開始限制對南韓出口的半導體材料，主要是氟化氫、光阻劑和氟化聚酰亞胺的3項關鍵半導體原料，每次對南韓出貨都需經過約90天審查。

在貿易戰開打後，7至10月日本對南韓的出口跌幅，是南韓對日出口跌幅的2倍，似乎日本損失更大。

舉例來說，今年10月日本出口到南韓的啤酒，不論金額及出口量皆為跌至「零」，為20年來首見。在兩國關係轉差前，日本啤酒多年來一直佔據南韓市場份額第一，而南韓亦是日本啤酒最大的出口市場，2018年對南韓的出口額達78.79億日圓；但至今年8月，出口額已按年驟減92.2%，至5,009萬日圓，9月則減99.9%，至只有58萬日圓。

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