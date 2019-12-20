股市新紀元！美股周五或再破頂 港夜期28000在望

隨着眾多不明朗因素消除，全球股市愈升愈有，美國道指期貨現升34點，標指期貨亦升2點，使周五(20日)現貨開市有望再創新高；港股夜期亦高見27,992點，隨時升穿28,000點大關。

外國傳媒報道，美國國家經濟研究局(NBER)調查顯示，截至今年12月止，美國經濟已持續擴張達126個月，創美國經濟史上最長擴張紀錄。更甚的是，在2010年1月1日起到今年12月31日止的「整數十年」期間，美國未試過出現經濟衰退，亦是新紀錄，打破了10年內必有最少一劫的「宿命」。

NBER的官方統計數據顯示，由1945年到2009年，經濟擴張期平均58.4個月。若拉遠一些來看，由1919年到1945年，則是35個月。換言之，今次是遠超紀錄。

股市方面，由2010年起這10年，亦是自1950年起，首次未試過期內有熊市，期間累漲2.5倍左右。截至目前，標指年內累升逾27%，僅差大約2%，就會追平2013年的29.6%紀錄。如果升穿，就會挑戰1997年的31%紀錄。

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