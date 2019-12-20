睇住美股破頂之時 外資已默默緊掃A股

中美達成首階段貿易協議，正當市場焦點放在美股接連破頂之際，其實國際炒家已默默地連續26個交易日買入內地A股，持續時間為今年最長。

外資在這一輪「掃貨」中，首選中國科技股，一項追蹤中國大型信息技術公司的指數周三(18日)觸及逾兩年高位，年內已大漲70%，大幅跑贏同期滬綜指升幅21%。

在科技股雲集的深圳證交所，外資今年以來淨買入金額逾1,900億元人民幣(下同)，遠超2018年的1,130億元。

－－－－－－