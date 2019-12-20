睇住美股破頂之時 外資已默默緊掃A股
2019年12月20日 21:19
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
中美達成首階段貿易協議，正當市場焦點放在美股接連破頂之際，其實國際炒家已默默地連續26個交易日買入內地A股，持續時間為今年最長。
外資在這一輪「掃貨」中，首選中國科技股，一項追蹤中國大型信息技術公司的指數周三(18日)觸及逾兩年高位，年內已大漲70%，大幅跑贏同期滬綜指升幅21%。
在科技股雲集的深圳證交所，外資今年以來淨買入金額逾1,900億元人民幣(下同)，遠超2018年的1,130億元。
不過，中國科技股有過熱迹象，例如在上海上市的半導體公司韋爾(603501.SH)今年以來飆逾4倍，市盈率達5,000倍以上。相比之下，美國上市的同業Vishay Intertechnology市盈率為12倍。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。