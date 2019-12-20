萬城控股發盈警
2019年12月20日 21:57
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萬城控股(02892)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度錄得虧損，2018年同期則錄得溢利約7,780萬元人民幣，主因是11月底，由於集團承包商的疏忽，毗鄰萬城名座二期住宅物業的臨時建築工人宿舍發生火警意外。
由於該火警意外，有關項目遭發出臨時停工通知。概無萬城名座二期住宅物業損毀，且概無任何人士於該火警意外中傷亡。目前相關政府機關已進行意外後調查，並已確認結果令人滿意。萬城名座二期亦已恢復施工。由於施工遭到臨時停止，預期萬城名座二期將於2020年第一季交付。銷售萬城名座二期物業的收入將於交付後確認。因此，集團於截至2019年12月31日止全年度的收入將會受到影響，且預期錄得虧損。
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