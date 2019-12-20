好驚快冧市？超準「牛熊指標」料時辰未到

外國傳媒報道，美銀「牛熊指標」升至5.8，創4月18日以來最高。上周流入股市的資金為148億美元，流入債市的資金為62億美元。其中，美國股票基金資金流入166億美元，流入水平創13周以來最大。新興市場資金流入49億美元，創2018年2月以來最高。

該行的「牛熊指標」被視為非常準確的測市指標，於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」。上次發出「沽售信號」是2018年1月30日，結果環球股市在當年2月就上演大冧市。

該指標推出至今，出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%。換言之，目前股市雖然高企，但未到「非理性亢奮」，不至於會立即大跌。

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