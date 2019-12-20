原來嚇餐懵！美債息曲線最新預示經濟有排未衰退

曾讓市場風聲鶴淚的「債息曲線倒掛」已成明日黃花。外國媒體報道，美國國債孳息率曲線周四(19日)變得近一年多以來最陡峭，即長期債息拋離了短期債息，反映全球經濟前景好轉。

周四美債10年期和2年期美債息差一度上漲至0.31厘，創2018年10月以來最高，主要是經濟增長前景改善，提振了投資者近幾周的通脹預期。0.31厘反映遠遠未到「負數」的倒掛水平。

市場一直認為，「債息曲線倒掛」是經濟衰退的重要警號，事實上，自1969年以來，歷史上所有孳息率曲線倒掛出現之後的2年時間內，都無一例外地出現了不同程度的經濟衰退。

早前在貿易緊張局勢加劇和一連串疲弱的製造業數據拖累，推動了孳息曲線倒掛，惟隨着美國聯儲局年內3次減息發揮作用，加上中美達成首階段貿易協議，扭轉了投資者早前的悲觀情緒。

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