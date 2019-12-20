【財經評論】增供應原地踏步　解決樓泡無出路

過去半年，中美貿易戰及香港社會動盪重擊本地經濟。奇怪的是，香港今年樓價並沒有大幅調整，期間二手樓價指數更錄得超過2%升幅。顯見，香港樓價已與經濟基本因素脫節，關鍵在於政府仍未有實際方法增加房屋供應，除非解開這個死結，否則香港經濟難以找到出路。

官方數據顯示，今年首三季香港的一手私人住宅單位落成量僅略多於一萬伙，較去年同期減少兩成，亦僅及政府預測全年落成量的五成。落差如此大，或與社會動盪影響施工及發展商的投資進度等有關。然而，起樓不同炒菜，由覓地、規劃到施工需時，眼前供應減少，非盡是短期因素使然。

歸根究柢，港府至今仍未有確切的辦法增加土地供應。缺地的問題沒有正視，自然就難以解決房屋短缺的問題。之前港府大鑼大鼓搞土地諮詢要收集各方意見增加土地供應，結果呢？原來早已預設結論，就是如同倒錢入海的「明日大嶼」。在目前的社會氛圍下，缺乏管治能力的港府，更難令社會接納這個填海拓地的方案。那來來去去，又蹉跎兩、三年，結果原地踏步，毫無進展。

最近，政府公布長期策略目標，未來十年的目標供應為43萬個住宅單位，公私營房屋比例為七三比。最新估算覓得的土地在二○/二一至二九/三○年只夠建27.2萬個單位，距離目標尚欠2.9萬個。總之，講來講去，供不應求的問題待解，公屋一般申請者平均輪候時間長達5.4年，與3年上樓目標愈行愈遠。

自○八年以來，香港的人均GDP增幅約五成，但同期二手樓價指數上升超過兩倍。基層收入增長根本無法追趕樓價升幅，結果是貧者愈貧，富者愈富。當前社會亂象紛呈，經濟一籌莫展，說到底，仍是不患寡而患不均！

遇到小問題不解決，日積月累便變成大問題。如今樓市泡沫路人皆見，港府有被喻為「尚方寶劍」的《土地收回條例》卻沒有加以善用，以收地建屋為大眾謀福祉。他日泡沫爆破，拖垮經濟，也是自作孽！

當經濟穩定時，市民還有份工作，可勉強在高樓價下過日子。但如今香港經濟正面對回歸以來最嚴峻的挑戰，裏裏外外受不穩定因素影響，營商環境大倒退，人、財兩失。這個時候樓價沒有隨經濟下滑而調整，反而藉低息環境、供求失衡和政策支持下繼續高企，居住和營商成本無法調整，市民和中小企都無險可守，經濟周期扭曲至極限，只怕更大的禍端尚在後頭！

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