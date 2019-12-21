東亞銀行又被踩 股價最熊睇跌五成

花旗料東亞今年盈利跌60%，每股盈利預測則下調26%，而2020至2021年每股盈利預測亦降9至14%，重申對東亞「沽售」評級。東亞周五收市報17.6元，跌1.35%。

東亞銀行近期屢遭大行唱淡。花旗指，在內地級數較低的城市，東亞房地產相關不良貸款持續增加，預期下半年東亞的資產減值上升，會進一步拖累股價表現，將目標價狠削22.56%至15.1元。

今年上半年內地非一線城市商業地產市場環境續差，東亞已有四項面值總值約為62億元的貸款資產出現信貸級別下調，因貸款信貸評級惡化，東亞上半年錄得減值損失50.63億元，按年急升16.89倍。

東亞除了面對內地房地產發展商的風險，花旗展望東亞的淨息差面對下行壓力，受存款競爭激烈的不利因素影響，預期東亞下半年淨息差較上半年收窄2點子，全年盈利將大跌至24.22億元。

事實上，今年第四季已有多家券商發表報告唱淡東亞。其中，兩大美資券商摩根士丹利及摩根大通於10月份先後發表報告，前者將東亞目標價劈至15元。

摩根大通更指東亞的嚴峻程度值得關注，直言營運前景欠缺催化劑，預警在壓力測試之下，東亞2021年的盈利最多插67%，在同業中盈利受創最深，目標價削至17.2元。

歐資大行瑞銀本月亦發表報告看淡明年香港銀行業前景，其中東亞最被看淡，指東亞中國於內地房地產發展商的風險，將繼續成為投資者主要關注因素，其憂慮或持續困擾股價表現。

考慮到東亞淨息差壓力及信貸成本很可能上升，瑞銀將東亞今年的每股盈利預測下調6%，又將其投資評級由「中性」調低至「沽售」，目標價狠劈28.83%至15.3元，最熊目標價更低至9.3元。

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