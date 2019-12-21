東方日報B1：九龍樓價創九個月新低

整體樓市氣氛未見起色，新界樓價跌完，輪到市區受壓。地產代理公布的九龍區樓價指數，最新報175.12點，創近九個月以來新低，區內14個主要二手屋苑呎價，更跌穿今年3月中的價位。至於茶果嶺麗港城一個擁維港海景的相連單位，剛減價至1,700萬元沽出，較個別銀行估價低近100萬元。

中原地產表示，九龍樓價持續下跌，該區指數按周再挫1.02%，連挫三周共2.55%，跌穿10月施政報告公布放寬按保前的175.82點，蒸發期內所有升幅。區內35個成分屋苑中，佔約40%的實用面積調整呎價低於九個月前，差幅介乎約0.3至9.9%。

當中，豪宅盤跌勢明顯，何文田半山壹號呎價約19,649元，下調幅度最大。其次為同區君頤峰由27,000元，跌至24,949元，減幅達7.6%。

至於中價藍籌屋苑方面，藍田滙景花園亦較3月中回落約2.3%，呎價約15,120元。而荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園的呎價，同期亦分別低約1.3%及1.4%。

美聯吳志輝指出，美孚新邨交投量放緩，本月暫錄11宗買賣，業主叫價態度回軟，議幅普遍可達3至5%。當中6期蘭秀道46號中低層戶，望山景，實用面積713方呎，減價35萬元，至905萬元沽出，呎價約12,693元。

另一指標二手屋苑麗港城，其樓王單位都要減價。利嘉閣許嘉揚表示，樓市轉靜，優質單位業主出貨意欲都較為進取。上述20座中低層相連戶，望維港煙花海景，原則五房改為三房，上月放盤開價1,788萬元，減價約5%後，獲同區用家承接，以單位實用面積1,178方呎計，呎價約14,431元。有銀行對單位網上估值近1,800萬元。

事實上，個別港島樓跌幅明顯。美聯吳肇基透露，鰂魚涌太古城富山閣一個中層D室，實用面積593方呎，8月以1,300萬元放售，減至1,140萬元售出，呎價約19,224元。據了解，同類型單位7月做價達1,270萬元，約半年間樓價跌130萬元或約10%。

綜觀整體二手樓價走勢，中原城市領先指數報179.18點，按周升0.04%，較去年底仍有約2.7%升幅。該行認為，整體指數連跌兩周後回穩，但升幅輕微，相信未來有繼續下調壓力。

資深投資者不看好後市走勢，伍冠流表示，自己不太了解九龍區近日表現較差原因，相信是與較多業主急於沽貨有關。而持有的九龍物業租盤也少人查詢，預期無論港島、九龍及新界區，樓價都難逃一跌。

至於資深投資者吳龍飛亦指出，大環境影響樓市，臨近年底無論成交及租賃交投都偏靜，預料明年農曆新年才可能出現小陽春，屆時樓價轉趨平穩。但他長遠仍睇淡樓市，因為現時經濟收縮，由負變正需時最少一至兩年。

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