虛擬貨幣初創Ripple獲新一輪融資　估值升至100億美元

外媒報道，虛擬貨幣初創公司Ripple最新獲得2億美元投資，令該公司估值達到100億美元。

該輪融資主要為紐約投資公司Tetragon牽頭，其他投資者包括日本的SBI Holdings及風險投資公司Route 66 Ventures等。

Ripple於2012年創立，其創造的瑞波幣(XRP)旨在促進金融機構網絡的跨境交易，同時被用作銀行間訊息系統(主要被視為以區塊鏈為基礎、SWIFT結算系統的替代方案)，讓銀行使用該系統在世界各地進行匯款。

Ripple行政總裁Brad Garlinghouse在一份聲明中表示，公司具備強大的財務實力去實現目標；並指留意到區塊鏈領域中其他企業都出現增長放慢甚至倒閉，但Ripple去2019年卻能加快增長，並在行業中處於領先地位。

事實上，瑞波幣一度於去年1月急升至逾3美元，成為全球第三大虛擬貨幣，但其後遭遇急挫，至目前約19美仙的水平。

瑞波幣交易價格周五上漲近2%，報19.26美仙。

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