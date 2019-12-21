美股收市：3大指數創新高　納指連升8日

地緣政治風險減退，美國股市在聖誕節假期前的星期表現強勢，3大指數周五再創收市新高。道指收報28,455點，升78點或0.28%；標指收報3,221點，升15點或0.49%；納指收報8,924點，升37點或0.42%，連續8日上漲。

全星期計，道指、標指、納指分別累升1.14%、1.65%、2.18%。納指創自8月以來最好的單周表現。

個股方面，運動用品商Nike財年第3季純利按年增32%至11.2億美元勝預期，惟北美市場收入遜預期，加上股價周四創新高後有回吐，周五收跌1.18%。

蘋果公司(Apple Inc.)獲券商上調目標價，惟股價收報279.44美元，跌0.21%。

特朗普在社交平台上表示，他與中國國家主席習近平通電話，形容是「非常好的對話」。他透露雙方談及中美貿易協議，中方已大額採購美國農產品。

除了中美貿易是利好因素外，美國國會眾議院於周四通過《美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)》，即新版本的北美貿易協議，預計該協定將獲得參議院的批准。

數據方面，美國第三季度GDP終值增長2.1%，符合預期。美國三季度個人消費支出(PCE)年化按季比終值增長3.2%，預期2.9%，初值2.9%。

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