【星之谷】物業加按200萬 「街坊價」入籍英國

香港人移民屬於沒有出路之中的出路，馬來西亞入場費便宜頓成首選，殊不知港人傾慕、但入場費極高的一線國家，例如英國及加拿大，原來亦有方法以「街坊價」移民，只需要200萬港元。

移民潮如火如荼，到馬來西亞只需要30萬至60萬港元，並於當地銀行敍做定期存款，每年收4厘息之餘，兼享10年居住權，之後亦可以選擇續期。

不過，有部分人不太喜歡東南亞悶熱天氣，反而嚮往西方國家生活，但印象中，這些地方沒有過千萬資金也不要奢想能獲得居留權。其實只要利用土耳其這個中東國家作為跳板，200萬港元便能投資移民去英國。

【土耳其作跳板移居英國】

究竟香港人移民去英國，與土耳其有甚麼關係？原來香港人只需要在土耳其買入價值值200萬港元的物業，便能入藉當地，毋須坐移民監，申請時間只需半年。成為這個中歐國家居民後，根據英國和土耳其簽訂的《安卡拉協定》，只需要到英國開公司做生意，並居住數年，便能取得英國永久居民身份。

這個方案神奇之處是，土耳其人在英國從事甚麼生意，當地並沒有嚴格限制，甚至可以「one man band」開舖接生意，毋須請當地員工，也沒有營業額或投資額要求，簡單而言，就算開土耳其雪糕店，亦可以獲得英國永久居民身份，而成本只是200萬港元。

不過，有人肯定會問一般香港人哪有200萬港元現金？其實，如果幾年前有買樓，樓價已經有相當不俗的升幅，例如6年前以200萬元買入新界大西北地區的兩房單位，如元朗及屯門地區，現時升值至500萬元屬等閒事，轉按8成套現200萬元，基本上沒有難度可言。

【屯門樓加按200萬作入場費】

「但等一等，加按兩球（200萬元）都要還息給銀行吧？」有業主心急想追問。筆者則安撫他：「其實只要將買入的土耳其物業放租，以租養貸綽綽有餘。」土耳其利率高，租金回報亦相對高，一般有7厘或以上，而香港目前按揭利率只是2.5厘，收租夠供樓有餘。

當然，筆者不得不承認土耳其政局不時動盪，導致當地貨幣「里拉」升貶無常，業主要承擔外匯風險；不過，若果撇除外匯因素，土耳其樓價由2010年至今升近2倍，跑贏本地物業，有興趣人士，不妨到當地最大旅遊城市伊斯坦布爾置業，保值能力較高之餘，隨時可以改裝成旅館接待旅客。

不過，當未來英國正式脫歐後，這政策會否被推翻，目前仍然不得而知。但正常情況下已遞交申請的人士未必受牽連。

業主套現200萬元後，如果不想去英國，希望有更多不同國家選擇，例如移民加拿大又有沒有可能？其實「移民財技」方法甚多，下次筆者再和大家分享。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。

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