1周10大驚奇：終極升浪密碼！3月3日前標指3333點？

2019年僅餘下10日，金融市場可謂大局已定，回看異象在11月16日開始看淡，亦可謂「臨尾香」，錯過了最後升浪。隨着股市破位，異象也不得不「認錯」轉軚，估計短期仍有一波升浪，迎接2020年！其中，美股終極密碼可能係升到2020年3月3日前，標指見3,333點；港股則在1月24日「年三十」前或有驚「起」！

【1、華爾街神奇數字：「終極一升」到3月3日？】

要看全球股市前景，必須關注「火車頭」美股，雖然近期屢創新高，但散戶偏向謹慎，令市場人士認為是「仲有得升」的信號。就此，美國銀行著名策略師Michael Hartnett及Tommy Ricketts發表報告指出，隨着貿易戰及英國脫歐的風險消退，股市由目前至在明年首季或迎來「融漲」(melt-up)。

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。

美銀估計，標指在明年3月3日前(俗稱「超級星期二」，屆時民主黨的總統候選人代表將呼之欲出)有望飆逾5%，至3,333點；美國10年期債息則會在2月2日前攀升至2.2厘。

【2、美股「神奇數字」：3月3日、由666到3333？】

為何上述目標是3,333點？全因是一組「由666癲到3333」的神奇數字所組成！美銀早前表示，在深入研究美國1968年至1976年的混亂歷史後，得出驚人結論，就是股市去向是不看政治亂局！

當年期間曾發生越戰、《布雷頓森林》的貨幣制度完結(此後以美元為全球儲備貨幣)、石油危機，以及美國前總統尼克遜被彈劾。亂象之多與目前形勢很相似。

不過，儘管不明朗因素甚多，但美銀指出，當時的道指走勢絕對沒有受眾多不明朗因素影響，只受「一個因素」左右，就是聯儲局！回看當年，只要聯儲局「放水」(即減息)，道指就上揚；同樣地，只要當局「收水」(即加息)，道指就跌。(本文附圖一)

恰巧地，今年美股也面對着眾多不明朗因素，但仍然大升，最主要原因就是受到聯儲局寬鬆貨幣政策及債市泡沫支持。

因此，該行對後市表現依然樂觀，更重要的是，標指可能隱藏着「密碼」，會由666點(2009年3月低位，及後證明牛市開端)一直飆至3,333點！

該行重申，央行的極端泵錢政策及市場「熊派」太多，反而會令2020年股市更癲，值得逆勢看漲。

講起「3」，在中國文化也是個神奇數字，在春秋戰國時期已有「事不過三」之說，「3」代表盡頭、足夠，毋須4、5、6...例如「吾日3省吾身、3人行必有我師、3個臭皮匠勝過1個諸葛亮、一鼓作氣再而衰三而竭、3鞠躬、3叩首、3炷香、3呼萬歲萬歲萬萬歲、3步不出閨門，舉頭3尺有神明...

金融技術性名詞也有「3底背馳」、「3飛烏鴉」、「3頂、3底」等技術性名詞，最多以3作結。

【3、大戶目標「3322」 惟今浪恐「尾聲」了】

提到美銀，該行本周亦公布了12月基金經理調查，顯示大戶預計標指頂位是3,322點，同時更有上文提到的「融漲」迹象。

20%受訪大戶認為，全球經濟增速將高於趨勢水平，通脹則低於趨勢水平，比率為7個月最高；全球股票配置按月增長10%，至淨增31%，為今年內最高。12月交易最多的前三類分別為：長期美國科技及成長股、長期美國國債，以及長期投資級企業債。

值得留意的是，68%基金經理認為，2020年不可能出現經濟衰退，他們持有的現金水平維持至4.2%，為2013年以來最低，與11月時一樣；相比之下，10月現金比例為5%，9月為4.7%。

往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。目前基金經理已連續兩個月維持偏低現金，預示着短線有機會再向上，同時也要小心「大戶派貨」。

美銀投資策略師Michael Hartnett和Tommy Ricketts表示，大戶對經濟下滑的擔憂大幅下滑33個百分點，是戲劇性轉變。大戶在過去兩個月，一直在消化經濟衰退的風險，他們購買的股票超過了債券。

這項調查是在12月6日至12月12日期間進行的，參與調查的199名投資者管理高達6,270億美元的資產。

【4、創造終極神話？股市「大時代」或下周就到】

那麼，美股何時能創造「終極神話」？或許快到你唔信！資深交易員、Viking Analytics創辦人Erik Lytikainen本周表示，標指周五(20日)將迎來月度期權結算，就像去年同一時間，投資者在今年餘下時間可能會再次經歷「小型大時代」，惟難以出現類似2018年的恐慌。

他說：「去年12月，標指就在這個時候累積大跌近300點。這巨大跌幅與一眾期權到期的時間脗合，即與市場Gamma(金融對沖名詞，下有解釋)飆升同一時間。於我而言，當時的跌市是因認沽期權的賣方要止蝕沽貨，放大了股市跌幅。」

Gamma(γ)在金融計算上，有加速的概念，反映期權市場在價格變動時的加速狀況。Lytikainen將它作為研究對象，由於涉及較複雜的數學運算概念，可簡單理解為當數值高的時候，反映市場風險高；較低時，市場風險亦較低。

他說：「有關Gamma的研究可視為『終極聰明錢指標』，即用來看看聰明錢的動向。例如去年就預示股市逆向大跌。」事實上，去年美股跌至平安夜(即12月24日)，在聖誕節後(12月26日)才大幅反彈。

至於今年周五之後會怎樣？他說：「我不會斬釘截鐵地說股市『融漲』(melt up、上文有解釋)會在今年餘下日子出現，但出現的機會似乎較高。一旦如此，意味着標指有大約100點(大約3%)的上升空間。」

他又說：「當然，股市仍要面對中美貿易協議可能出現變數，以及美國總統特朗普的彈劾程序。因此，股市是可以大上，亦可以大落，只是大上機會較大。」

【5、好友「超牛」：投資者太驚死 股市反癲升】

事實上，華爾街亦洋溢着一片樂觀氣氛，今次或能推動到散戶進場！由2009年至今一直是美股大好友，今年4月18日預言美股會再創新高，到了6月認為已見底，12月初更呼籲投資者要撈底，結果再次言中的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut本周表示，美股爆升未完，最主要原因是投資者「驚到死」，股市一創新高就顯得異常謹慎，對2020年股市前景來說，絕對是好消息。

他說：「全球央行繼續印銀紙，這是你需要知道的！結構性牛市可以持續15至20年，途中就算出現大跌20至30%，也不會影響這次漫長的牛市升浪。」

他舉例指，1949至1966年也是「結構性牛市」，長達17年，途中曾出現過大跌30%，但很快就收復過來；1982至2000年也是，長達18年，途中出現過著名的1987年股災，但很快就收復、並升凸。

因此，他說：「我仍認為今次牛市還要升多數年，標指2020年目標是3,600點，如今依然是入市時機。值得留意的是，反映細價股的羅素2000指數不久前出現50天線升穿200天線的終極黃金交叉，對整體大市都是利好因素。」

●為何目前是「結構性牛市」？

Saut在金融界已打滾逾50年，他曾說：「我們真實地認為今次結構性牛市是自2008年10月開始，很多股票是在那時見底。之前市場情緒太樂觀，所以近期有波動，但無礙長期牛市...相信還有好幾年時間。今次牛市可以長達14年，現時僅過了9年左右，最少還有5、6年，不是很多人都相信。」

為何Saut提出「牛市14年」的理論？他早於2016年12月解釋，當時標指剛經歷了「追買高潮」(buying climax)，奠下了「牛市14年」的基礎，現時他仍重申其立場未變。以他的判斷，今次牛市最少升至2022至2023年左右。

所謂「追買高潮」，是指某段時間股價大升兼大成交，之後成交就會萎縮，進入「陰乾」階段。

由於Jeff Saut近年測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

【6、港股1月24日前仍有「大升浪」？】

看罷美股，輪到港股！不經不覺，距離豬年完結僅一個月左右，惟港股遠未達標！回看恒指於狗年累跌逾3,100點，「收爐」報27,990點後，豬年首個交易日(2019年2月8日)先跌後回順，當日低開282點後最多跌456點，低見27,534點，之後逐步收復失地，一度倒升18點，高見28,008點，結果收市報27,946點，跌43點。

市況經過反反覆覆後，恒指周五(20日)收報27,871點，即仍低於狗年「收爐」，由於「年三十」在2020年1月24日，即目前只餘一個月，而往績顯示，歷屆「豬年」港股未試過跌市，而且最少升一成，後市是否有望奇迹地突破3萬點呢？(本文附圖二)

可以肯定的是，若豬年「埋單」跌市，歷年不跌的傳奇就消失了，故餘下市況絕對值得留意。

【7、美國投資大師也撐中國股票便宜】

事實上，連美國投資大師、近年多數時間是好友的Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen也認為，中國股票可以一博！

他稱，若標指在2020年再升15%不會感到驚訝，惟全球其他股市或跑贏美股。目前的全球經濟格局似是「第3次提速」，首次是2012至2013年，第2次是2017至2018年，當每次恢復增長後，國際市場都會跑贏美股，他認為2020年將是第3次。

因此，與其投資美股，倒不如「外闖」，尤其是新興市場，它們目前正被低估，故今年跑輸了。其中，包括中國及印度的iShares MSCI新興市場交易所買賣基金(ETF)過去兩年仍跌5%。

事實上，Paulsen今年以來是堅定的好友，例如8月30日已預言，美股主要指數仍會破頂，並升到年底；去年底股市大冧時，他又指市場看得太淡。

【8、仍有包拗頸！怪客賭1月22日前有冧市】

當然，股市並不是一面倒被看好，總有人包拗頸！事緣自2017年起，市場上出現了一位「怪客」，被稱為「50美仙」，因該位「怪客」專門對賭俗稱「恐慌指數」的VIX指數認購期權，而且愈輸愈買。由於每天固定以50美仙的價碼，購入5萬手VIX認購期權(call options)，故被戲稱為「50美仙」。不過，雖然他一度愈買愈輸，但在2018年2月全球大冧市當中，就一鋪翻身，由累蝕2億美元變倒賺2億美元。因此，往後有不少類似「手影」，目前再次有「翻生」迹象。

巨額對賭VIX指數認購期權的交易重現！這位神秘投資者每逢周二，就以「50美仙」左右的價格，買入大約13萬份1月22日到期、行使價在22美元的認購期權合約(即睇升)。如果VIX指數從目前水平狂飆近倍，該合約就能獲利。VIX指數近期徘徊12水平。

由於VIX指數與美股有80%時間是走勢相反，目前「怪客」賭前者急飆，即反映預計股市會在1月22日前某時點突然暴冧！

【9、特朗普仍是主角！2020年要注意3個日子】

講到股市前景，相信不得不佩服美國總統特朗普，連1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)也承認，完全錯過了今年升浪，原因就是特朗普。

因此，美國華爾街大行之一高盛指出，明年美國總統大選是股市的關鍵，如果民主黨大獲全勝，股市恐顯著下挫，因該黨有可能部分或完全取消總統特朗普於2017年發表的減稅措施。該行估計，如果取消減稅措施成真，可能促使2021年標指收益大跌約12%，即美股會顯著調整。

展望2020年，該行強調投資者應多加注意以下3個重要日期：

●3月3日：美國總統初選日

●7月13日：民主黨全國代表大會，民主黨將於會中決定正副總統參選人

●11月3日：美國總統大選日

【10、奇迹十年！買「呢樣」回報9萬倍 你一定聽過】

最後，2019年僅餘下10日，除了意味着一年的終結，同時反映由2010年1月1日起的「整數十年」告終，2020年1月1日為另一「整數十年」的開始。如無大礙，這十年對美股而言是一個奇迹！以目前標指累升約2.5倍計，是1950年代以來，投資者獲利最豐盛的十年，而且當中未試過經歷熊市。

不過，要數獲利「最堅」，並不是美股，美銀近期發表報告指，在這10年間，投資回報最高的是虛擬貨幣「龍頭」比特幣，即使目前價格僅2017年12月高峰期2萬美元的1/3，即大約6,600美元水平，但與10年前相比，仍有高達「9萬倍」回報。

講起貨幣，在「實體」流通貨幣中，緬甸貨幣緬甸元是這10年間回報最糟糕的貨幣，回報僅千分之四，即10年前持有1,000緬甸元，目前僅升值4元。不過，總好過這十年間貶值的貨幣。

股市方面，就是上述提到的美股！它是全世界投資回報最高的股市，平均回報率達2.5倍，即10年前每投資1美元，如今可取回3.46美元。

債市也是美國天下，美國國債是全世界投資回報最高的國家債券，若10年前買入30年期債券，相當於每投資1美元，如今獲得2.08美元回報。

商品方面，2010年每投資1美元買入黃金，現在有1.34美元，惟油價僅10年前的74%，即蝕錢了。

換言之，若想在2020年1月1日起有個新開始，就一定要用心發掘一些仍未起眼的投資產品，尤其是新科技，不需要大量資金投入，10年後或有驚喜。

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